Тюменские предприниматели – самые дисциплинированные заемщики в России

Предприниматели Тюменской области демонстрируют высокую платежную дисциплину по кредитам: доля просроченной задолженности в общем кредитном портфеле на 1 июля составила 1,3%. Это самый низкий показатель среди регионов Уральского федерального округа, у которого, в свою очередь, самый низкий среди федеральных округов показатель по задолженности - 6%.

За шесть месяцев 2021 года предприятия малого и среднего бизнеса оформили в банках на территории УрФО кредиты на сумму 360 млрд рублей, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самые активные по кредитованию компании Свердловской области – 160 млрд рублей. Челябинские предприниматели взяли в долг у банков 103 млрд рублей, Тюменской области – 54 млрд рублей, Югры – 23 млрд рублей, Курганской области и Ямала – по 10 млрд рублей, сообщается на сайте Банка России.

Заместитель начальника экономического управления Уральского ГУ Банка России Ирина Белоглазова:

В УрФО при очень хорошей динамике оформления кредитов для малого бизнеса мы видим низкую просроченную задолженность. С одной стороны, это говорит о финансовой грамотности предпринимателей, которые ответственно подходят к вопросам кредитования. С другой – о том, что банки идут навстречу своим заемщикам, которые испытывают трудности с выплатой кредитов. Так, за шесть месяцев 2021 года банки реструктурировали задолженность субъектов МСП на 3,5 млрд рублей в рамках собственных программ.

Средний размер кредита для субъектов МСП в июне 2021 года в России составил 6,7 млн рублей, что значительно выше аналогичного показателя за июнь 2020 года (3,2 млн рублей). Средневзвешенная процентная ставка по кредитам МСП в рублях на срок свыше года в целом по России в июне 2021 года составила 8,51%.