СУП 2021: 5 млрд рублей инвестиций, международное сотрудничество и поддержка молодых предпринимателей

Международный бизнес-форум "Слет успешных предпринимателей" прошел в Тюмени 20-21 августа. На площвдках форума собрались более 1000 предпринимателей из 11 стран. Форум проходил в гибридном формате: для участников прошли лекции и мастер-классы как очно, так и онлайн. Более 90 спикеров рассказали о своем опыте, об удачных кейсах и сложностях в работе.

Международное предпринимательство

На дискуссии о необходимых мерах поддержки предпринимательства на пространстве Евразийского экономического союза предприниматели из разных стран обсудили инструменты, которые помогут развитию торговли и внутренних рынков государств.

Делегат из Китая Ван Жусон отметил возможность развития мировых рынков в результате объединения усилий государств ЕАЭС: "Мы можем решить проблемы, объединив китайский и российские рынки, иногда добавляя европейские технологии", — отметил он в ходе своего выступления.

Молодежное предпринимательство

Вопрос инвестиций волнует многих молодых предпринимателей в России и других странах. "Не спрашивайте, где я взял первый миллион— скажет любой миллионер", — так начал свой ответ руководитель национальной части Молодежного совета ШОС Киргизской Республики Таалайбек Дайырбеков. Спикер рекомендовал на старте бизнеса не привлекать сторонние средства, а начать бизнес самостоятельно.

Он также рассказал о мерах господдержки молодежного предпринимательства в Кыргызстане: "К сожалению, инструментов не так много, как в России. Однако в нашей стране множество международных организаций, которые готовы поддержать бизнес-проекты". Один из участников в ходе сессии предложил международное партнерство, подробности сделки обсуждались за закрытыми дверями.

Цифровизация

Основатель Ex Libris Евгений Ларионов презентовал футуристичные технологии, которые существуют уже сегодня: линзы с дополненной реальностью, сервисный бот, который решает повседневные задачи человека, развитый искусственный интеллект. "Нас ждет возможная подмена реальности: мы будем жить как в научно-фантастических романах", — отметил эксперт.

О процессе цифровизации в тюменском бизнесе рассказал президент группы ИТ-компаний "Арсенал+" Алесей Тюменцев: "Мы сейчас прокачиваем развитие системных интеграций, в строительстве и IT. Любые проекты, связанные с инженерией сегодня — это IT-продукты: центры сбора и хранения данных, автоматизация процессов и другие".

Креативные индустрии

Эксперты в области креативных индустрий с участниками форума в пространстве Фактура обсудили влияние этой сферы на региональное развитие, в частности рост молодежного предпринимательства. "Особенность креативных молодых людей в том, что они всегда перемещаются. Цифровизация дает возможность молодым людям расти и развиваться в этом направлении", — согласились эксперты.

Совладелец и креативный директор DDVB Дмитрий Перышков отметил эффективность синергии в области креативных индустрий, поскольку слияние нескольких сфер деятельности приносит умноженный эффект. Он также отметил важность системного лидерства в креативных компаниях.

Innoweek 2.0

В этом году отбор на площадке технологических стартапов прошли 60 проектов: 55 от предпринимателей из разных городов России и стран ближнего зарубежья, а также 5 стартапов от детей. Запрос на общую сумму инвестиций более 5 млрд рублей. Эксперты определили проекты, которые в ближайшее время могут получить финансирование.

Обсуждали автоматизацию воздушных съёмок с помощью дронов, инновационное строительство и проектирование в режиме AR, решение проблемы квалифицированных программистов в больших компаниях с помощью технологии low-code и другие стартапы.

Завершился последний день Truestoryfest. Предприниматели поделились историями из своей жизни: анекдотичные сценарии, неудачи и взлеты. Станислав Аппазов, основатель APPAZOV Branding Agency, рассказал о том, как в конце 2020 года им пришла идея открыть ателье по созданию эксклюзивных бамперов — закупили оборудование и арендовали помещение. Только после этого проанализировали рынок и поняли, что их цены выше рыночных на 70%. Он продал оборудование и решил больше не принимать импульсивных решений.

"Главный посыл нашего форума — знания, связи, ресурсы. Мы для наших предпринимателей собираем все необходимое, чтобы они могли развиваться. Как говорят наши участники, это у них получается", — ответил в ходе выступления на закрытии форума вице-президент "ОПОРА РОССИИ" Эдеард Омаров.

"Форум состоялся, несмотря ни на что. Наша главная задача, чтобы на площадке СУПа возникала международная кооперация: люди знакомились, увеличивалось доверие в предпринимательском сообществе, заключались сделки", — прокомментировал руководитель форума, Артем Андросов.

Официальное закрытие прошло 21 августа, но площадка "Молодежное предпринимательство" продолжила свою работу. 22 августа для участников прошла стейк-программа: выступили спикеры, которые были выбраны в результате голосования. Говорили о франчайзинге, творческих коллаборациях, личном бренде. Собственник туристического бизнеса ТА "57 широта" Мария Бородина из Тюмени рассказала о сервисе, правильном подходе к клиенту, любви к себе и охране деловой репутации.

Форум "Слет успешных предпринимателей" прошел в 9 раз. На сегодняшний день СУП — главная площадка в России по развитию молодежного предпринимательства. Генеральный партнер форума — ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ). Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком.