В Тобольском аэропорту 90 процентов сотрудников - местные жители

Фото - ООО "ЗапСибНефтехим", https://vk.com/tob_prom

Новый аэропорт Тобольска практически сформировал свой штат. С марта 2021 года, когда начался массовый набор персонала, на работу в аэропорт принято 133 сотрудника, около 90 % из них - местные жители, которые прошли специальное обучение, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Аэропорт укомплектован специалистами по обслуживанию воздушных судов, регистрации и обслуживания пассажиров, диспетчерами, водителями специальной техники, аэродромными рабочими, спасателями, сотрудниками охраны, досмотра пассажиров и багажа.

"Персонал прошел обучение на базе авиационного учебного центра "Аэропортов Регионов" в учебных аудиториях СИБУРИНТЕХа, а затем стажировался в трех аэропортах, находящихся в управлении оператора. В аэропорту Екатеринбурга прошли стажировку сотрудники производственной службы и аварийно-спасательного подразделения, в аэропорту Самары – диспетчеры центра авиационной и транспортной безопасности. Аэропорт Ростова-на-Дону провел практику для специалистов группы по обслуживанию пассажиров и обработке багажа", - рассказал исполнительный директор аэропорта Тобольска Владимир Варавва.

16 специалистов с уникальными компетенциями в Тобольски приглашены из других городов России. Так, начальник производственной службы аэропорта Дмитрий Алиев до переезда работал в аэропортах Екатеринбурга, Магадана и Краснодара. В аэропорту Тобольска он будет отвечать за организацию работы по наземному, техническому, коммерческому обслуживанию воздушных судов, пассажиров и багажа в соответствии со стандартами обслуживания и требованиями к безопасности, регулярности и пунктуальности полетов воздушных судов. Орнитолог Роберт Исмаилов приглашен из Татарстана. Он отвечает за орнитологическое обеспечение безопасности полетов: контролирует перемещение птиц над аэропортом, взлетно-посадочной полосой и по курсу глиссады воздушных судов.

Аэропорт, способный принимать среднемагистральные самолеты. Инфраструктурный проект реализуется правительством Тюменской области совместно с СИБУРом. В аэропорту построена и готова к эксплуатации взлетно-посадочная полоса длиной 2400 метров и шириной 45 метров. Его пропускная способность составит до 380 человек в час. Открытие аэропорта для регулярных рейсов запланировано осенью 2021 года.