СУП-2021 станет площадкой для обсуждения программы развития молодежного предпринимательства

20 августа в рамках форума "Слет успешных предпринимателей" при участии "ОПОРЫ РОССИИ", центров "Мой бизнес" и Росмолодежи пройдет дискуссия по вопросам всероссийской программы развития молодежного предпринимательства, важность которой Владимир Путин отметил на ПМЭФ-2021.

С 20 по 22 августа в режиме covid-free* "ОПОРА РОССИИ" проведёт в Тюмени международный бизнес-форум "СУП-2021". Это главная площадка страны по развитию молодежного предпринимательства. В течение 3 дней в 5 точках города в гибридном формате пройдут мероприятия для более, чем 1000 предпринимателей из 11 стран. Здесь предприниматели получат опыт, который поможет обогнать конкурентов, топ-менеджеры научатся создавать сильные команды, стартаперы найдут вектор роста, а маркетологи — своего заказчика. На форуме работают 5 бизнес-площадок:

— молодежное предпринимательство;

— международное предпринимательство;

— цифровизация;

— креативные индустрии;

— INNOWEEK.

Президент "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Калинин отметил важность предпринимательства для молодежи:

На ПМЭФ-2021 Владимир Путин поручил проработать программу поддержки молодежной занятости и предпринимательства. Сегодня всё больше молодых людей видят себя предпринимателями, так примерно 60% студентов заявляют, что готовы открыть собственный бизнес. Многим для старта не хватает только дополнительных знаний. Форум "СУП", который проводит "ОПОРА РОССИИ", даёт возможность молодым людям реализовать мечту о собственном деле.

Обсудят разработку проекта руководитель Ассоциации институтов развития предпринимательства "Мой бизнес" Артур Юсупов, директор направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт, члены "ОПОРЫ РОССИИ", представители агентства Росмолодежь и другие эксперты.

Расширяя границы

В этом году на форум едут делегации из 11 стран. Мировые эксперты обозначат тенденции в развитии мирового рынка, необходимые действия для выхода на экспорт, формы и методы сотрудничества. В частности, о международном предпринимательстве расскажут успешные соотечественники: владельцы бизнеса с многомиллионными оборотами, члены "ОПОРЫ РОССИИ", представители центров "Мой бизнес" и агентства "Росмолодежь".

Международные спикеры

На открытии форума выступит руководитель национальной части Молодежного совета Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Киргизской Республики Таалайбек Дайырбеков.

Каким должен быть бизнес в 21 веке расскажут председатель Союза китайских предпринимателей в России и руководитель бизнес-парка "Гринвуд" Чжоу Лицюнь,

основатель Международной Войлочной мастерской "KIYIZGROUP" из Кыргызстана — Сардор Салимов, создатель голографического театра и учредитель шоколадной фабрики из Узбекистана Муродилла Алимбаев.

Советник председателя Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики Заур Гардашов проведет лекцию о мерах господдержки для развития малого предпринимательства в условиях цифровой экономики.

Российские предприниматели на международном рынке

Андрей Лапин, основатель диджитал-агентства LAPIN, которое работает с MacDonalds, Burger King, Rexona и другими крупными брендами, расскажет молодым предпринимателям, как бизнес можно вывести за пределы России даже без бюджетов.

Как выйти на мировой уровень с российского рынка креативных индустрий расскажет создатель "Планетария 1", пространства "Люмьер-Холл" и сооснователь коворкинга YotaLab Евгений Гудов. Команда предпринимателя построила планетарий в Ереване и помогла создать проект на Кипре, вскоре планируют новый — в Грузии. На базе YotaLab сегодня работают несколько технологических стартапов по строению роботов. В ближайшее время их отправят на экспорт.

"Мне важно быть спикером на СУПе, потому что это мой моральный долг — поделиться опытом, направить молодых предпринимателей на создание перспективных проектов. Хочется, чтобы они не шли по пути "проб и ошибок", а получили знания и навыки, необходимые для предпринимательской деятельности. Я хочу рассказать о направлениях, которыми есть смысл заниматься, чтобы это было масштабировано и не скучно", — прокомментировал Евгений.

Бизнес из Тюмени

Перед гостями форума в рамках площадки "Цифровизация" выступит Антон Тарасенко CEO-специалист Digital-агентства "Менделеев Маркетинг", которое завоевало гран-при международного конкурса в сфере туризма PROбренд-2021. В будущем агентство планирует реализовать проект в отрасли туризма после снятия covid-ограничений.

Антон Тарасенко:

На СУПе соберутся самые энергичные предприниматели, которые ищут инвестиции, знания, открыты к диалогу. В этом смысле это очень интересная аудитория, хочется для них показать нашу экспертность, возможно, найти партнеров. Мы будем говорить о digital сегодня, о его роли в современном предпринимательстве.

СУП — уникальная площадка для коммуникации предпринимателей со всех регионов России и зарубежья. Форум проводится с 2013 года. За 9 лет в нем приняло участие более 15 000 предпринимателей из 15 стран.

В этом году в форуме примут участие представители стран Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза. Это стало возможным благодаря соглашению о развитии международного молодежного предпринимательства между "ОПОРА РОССИИ" и Федеральным агентством по делам молодежи.

*В рамках СУПа будут приняты все необходимые меры по организации и реализации "свободных от covid зон". Участники, спикеры и все гости форума должны быть вакцинированы или иметь отрицательный результат ПЦР-тестирования.

Генеральный партнер форума — ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ). Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком.