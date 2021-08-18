Сбербанк финансирует один из успешных проектов Urban Awards

Западно-Сибирское отделение Сбербанка профинансировало строительство пятой очереди загородного жилого комплекса "Зеленые аллеи". Проект вышел в финал федеральной премии Urban Awards в номинации "Лучший региональный малоэтажный комплекс". Размер инвестиций, предоставленных девелоперской компании "Навигатор", составил 214 млн рублей сроком на один год. Строительство комплекса ведется с использованием счетов эскроу.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Жилой комплекс "Зеленые аллеи" Западно-Сибирское отделение Сбербанка финансирует с 2020 года. На строительство девяти домов четвертой очереди, которые уже успешно достроены, банк выделял более 230 миллионов рублей. Поздравляем девелоперскую компанию "Навигатор" с выходом проекта в финал престижного конкурса Urban Awards. Мы будем продолжать финансировать новые очереди проекта, способствуя освоению территории для людей, предпочитающих жить за городом.

"Зеленые аллеи" — малоэтажный квартал, расположенный в 10 минутах от центра Тюмени недалеко от Цимлянского озера. Жилой комплекс состоит из таунхаусов и дуплексов, всего проектом предусмотрено 700 квартир. На территории квартала уже строится собственный парк отдыха, планируется строительство торгового центра и детского сада. Инфраструктура жилого квартала также предусматривает размещение здесь аптеки, студии йоги или растяжки, салона красоты, кафе-пекарни, магазина с зоотоварами и других объектов. На сегодняшний день четыре очереди жилого квартала "Зеленые аллеи" полностью достроены и частично заселены. Срок сдачи объектов пятой очереди запланирован на второй квартал 2022 года. Проектная декларация размещена на сайте.

Татьяна Григорьева, исполнительный директор ГК "Навигатор": "Одной из главных ценностей нашей компании является клиентоориентированность. Получается так, что компании, с которыми у нас складываются долгие и эффективные отношения, придерживаются такого же принципа в своей деятельности. С Западно-Сибирским отделением Сбербанка работаем по проектному финансированию более года и можем уверенно отметить такие профессиональные качества как гибкость, лояльность и индивидуальный подход. А сроки аккредитации, к которым мы пришли на сегодняшней день, по-настоящему радуют всю нашу команду".