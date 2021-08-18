Тюменская область получит около 12 млн рублей на создание библиотек и оснащение детских театров

Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения Правительства России о дополнительном выделении регионам средств из федерального бюджета на создание и модернизацию библиотек, а также на оснащение детских и кукольных театров техническим и технологическим оборудованием, необходимым для осуществления творческой деятельности.

Тюменская область получит 10 млн рублей на создание модельных муниципальных библиотек, 1,83 млн - на комплектование новыми книгами фондов государственных и муниципальных библиотек, 74,4 тыс. рублей – на техническое оснащение детских театров. Об этом сообщил депутат Госдумы от Тюменской области, первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков.

Решения приняты при поддержке депутата, который входит в эту парламентскую комиссию от фракции СР. Соответствующие распоряжения Правительства РФ будут подписаны в ближайшее время.

Александр Ремезков также уточнил, что средства на оснащение детских театров выделены дополнительно к 214,16 тыс. рублей субсидий Тюменской области, заложенных в федеральный бюджет на 2021 год.

"Задачи по пополнению, модернизации и созданию библиотек, по поддержке творческой деятельности детских театров в регионах поставлены Президентом России в его Послании Федеральному Собранию РФ. Партия "Справедливая Россия – За правду" принципиально поддерживает эти инициативы главы государства и выступает с собственными предложениями по реализации программ духовно-нравственного воспитания и творческого развития детей и молодежи. Важнейшими инструментами реализации таких программ являются библиотеки и театры", - отметил Ремезков.

Дополнительные финансы регион может направить на покупку оборудования для детских и кукольных театров в муниципальных образованиях, обновление книжных библиотечных фондов и создание модельных библиотек, такой, например, какая появилась в Ишиме, средства на которую были выделены благодаря работе думской фракции СР, уточнил Ремезков.