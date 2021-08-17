"Русская Компания" поможет оформить электронную подпись для юридических и физических лиц

В эпоху цифровизации как юридическим, так и физическим лицам с трудом можно обойтись без электронной подписи. Ее использование значительно упрощает процесс заключения и подписания договоров, в том числе онлайн, а также защищает документы от подделки и несанкционированных изменений.

Согласно российскому законодательству, квалифицированная электронная подпись — это эквивалент собственноручной подписи на бумаге, обладающий полной юридической силой. Электронная подпись в основном используется в работе юридических лиц, однако с переходом многих видов деятельности в электронный вид зачастую и у физических лиц возникает необходимость в получении ЭП.

Так, например, с помощью ЭП для физических лиц появляется возможность получить государственные услуги через интернет, подать заявление в налоговый орган, заявить о выдаче патента на изобретение, а также отправить заявление для поступления в ВУЗ.

Юридические лица с помощью ЭП могут с легкостью обмениваться документами с партнерами, сдавать отчетность через интернет, участвовать в электронных торгах, работать с государственными информационными системами и даже подать иск в суд.

В комплект документов, необходимых для оформления подписи, входят паспорт гражданина Российской Федерации, СНИЛС и свидетельство о присвоении ИНН. Сотрудник удостоверяющего центра проверяет предоставленную информацию, сверяет ее с документами и подтверждает личность заявителя. После оплаты останется лишь забрать сертификат и ключи электронной подписи, как правило, они записываются на специализированный носитель.

"Русская Компания" является одним из аккредитованных удостоверяющих центров Тюмени, чьи полномочия подтверждены всеми необходимыми сертификатами и лицензиями. Заказать квалифицированную электронную подпись можно онлайн на сайте, в том числе с доставкой.