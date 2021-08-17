Сбербанк финансирует ЖК "Айвазовский", который получил высокую оценку замминистра строительства РФ

Западно-Сибирское отделение Сбербанка финансирует возведение жилого комплекса "Айвазовский", который получил высокую оценку заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никиты Стасишина в рамках его визита в Тюмень. Финансирование для реализации этого проекта группе компаний "Энко" Сбербанк предоставляет с 2018 года.
Еще одним мероприятием в рамках визита Никиты Стасишина в Тюмень стало проведение совещания по вопросам жилищного строительства в Тюменской области с участием представителей региональных органов власти, застройщиков и кредитных организаций. От Западно-Сибирского отделения Сбербанка в мероприятии принял участие заместитель управляющего Александр Исаев.
В ходе встречи обсуждалось развитие жилищного строительства в регионе, взаимодействие кредитных организаций с застройщиками, пилотные проекты строительства жилья с помощью механизма инфраструктурных облигаций и другие вопросы. По словам замминистра, основная конкуренция между застройщиками заключается не только в количестве построенного жилья, но и в качестве социальной и инженерной инфраструктуры для покупателей квартир.
Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
По данным единой информационной системы жилищного строительства, сейчас 54 застройщика в Тюменской области строят 225 домов со счетами эскроу, из них порядка 84% — с использованием финансирования Сбербанка. На сегодняшний день более 300 тысяч квадратных метров уже введены в эксплуатацию, что позволило раскрыть счета эскроу на сумму более 16 миллиардов рублей. В целях удовлетворения потребностей застройщиков и дальнейшего развития рынка жилищного строительства Сбер развивает продукты и сервисы для каждой стадии реализации проектов. Продажи недвижимости в новостройках в первом полугодии 2021 года выше на 39%, чем за т от же период прошлого года.
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