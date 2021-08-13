Как стать миллионером, расскажут на тюменском СУПе

Международный форум "Слет успешных предпринимателей" 20-22 августа соберет в Тюмени предпринимателей из разных регионов России и более 9 стран. Среди приглашенных спикеров Евгений Гудов — создатель Планетария 1, Дмитрий Перышков — директор рекламного агентства "DDVB", которое разработало новые упаковки для продуктов Nemoloko, Дмитрий Селихов — руководитель российских проектов Alibaba Group и другие опытные предприниматели.

Стать миллионером

В этом году Владимир Путин на ПМЭФ-2021 впервые отдельно выделил направление "Молодежное предпринимательство". По статистике НАФИ за 2021 год на 23% выросло количество молодых людей, которые считают предпринимательскую деятельность привлекательной профессией. Форум "СУП" знает истории тех, кто с детства мечтал открыть свое дело. Сегодня они успешные предприниматели с миллионными оборотами.

История Влада Джуровича

Открыть уникальный для России бизнес в 18 лет дано не каждому. Тюменский предприниматель с сербскими корнями Владислав Джурович с этой задачей справился. В качестве владельца сети ресторанов Tesla Burger 18-летний предприниматель участвовал в форуме "СУП-2014", а его команда готовила бургеры и шашлык на гриле. Это было их первое выездное мероприятие.

"7 лет назад участие в форуме дало мне возможность попасть в предпринимательскую среду, сменить круг общения. В этом была основная польза для меня, как для начинающего предпринимателя. Оказаться в 18 лет среди 200-300 предпринимателей было необычно. Еще я познакомился с Фёдором Овчинниковым, основателем "Додо Пицца", его совет помог мне избежать некоторых ошибок в бизнесе", - рассказал Влад.

Сегодня у Влада десять ресторанов в Тюмени, есть заведения в Тобольске и Кургане. На СУП-2021 он приедет уже в качестве спикера:

Планирую рассказать о том, как я строил свою компанию и начал выводить ее на новые рынки, как нам сегодня удается работать, стоит или не стоит масштабировать бизнес и какие существуют риски. Сегодня молодым предпринимателям СУП даст успешные примеры и поможет, завести полезные знакомства.

Выйти за пределы

Участники форума пообщаются с Николаем Кузяковым, основателем компании "Ванюшкины сладости". Из Пензы его кондитерские изделия разъезжаются по Европейскому Союзу и странам Азии.

Ежегодно в форуме участвуют более 1000 предпринимателей из регионов РФ и разных стран мира. В этом году в форуме примут участие представители стран Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза благодаря соглашению о развитии международного молодежного предпринимательства между "ОПОРА РОССИИ" и Федеральным агентством по делам молодежи. На форуме будет действовать режим covid-free. Это значит, что участники, спикеры и гости форума должны быть вакцинированы или иметь отрицательный результат ПЦР-тестирования.

Генеральный партнер форума — ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ). Входит в топ-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком.