Тюменским кафе и ресторанам продлили запрет на обслуживание посетителей в ночные часы

В Тюменской области до 25 августа продлены органичения на работу общепита в ночные часы, фудкортов и игровых площадок в ТРЦ, сообщает оперштаб.

Дополнительные органичения были введены в регионе с 28 июля по 11 августа, теперь продлены по 25 августа. Как ранее сообщили в оперштабе, эпидемиологическая ситуация в регионе начинает стабилизироваться, рост заболеваемости снижается, но в целом обстановка еще остается сложной. На прошлой неделе в регионе выявлено 1993 новых случая коронавируса.

"В возрастной группе 50-64 лет выявлено 443 заболевших, старше 65 лет — 448. Среди детей заболеваемость возросла на 8 %: до года — 16 случаев, 1-6 лет — 81, 7-14 лет — 79. Все случаи — контакты по семейным очагам. В возрастных группах от 15 до 49 лет отмечается снижение заболеваемости на 4,27 % — как результат введенных дополнительно ограничительных мер", - говорится в оперштабе.