Депутаты Тюменской гордумы держат на контроле подготовку теплосетей к отопительному сезону

Фото со страницы "Тюмень - наш дом", "ВКонтакте"

Ежегодные опрессовки важно проводить каждый год, так как они позволяют более качественно подготовить систему теплоснабжения Тюмени к предстоящему отопительному сезону, считает председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской думы Дмитрий Антипов.

"При наличии в Тюмени многокилометровых теплоцентралей от двух ТЭЦ опрессовка служит превентивной мерой: под высоким давлением трубопровод заполняется водой, чтобы выявить слабые места, и службы АО "УСТЭК" делают там надежные вставки. Это гарантирует, что мы проживаем очередную зиму без аварий и потерь", – пояснил Дмитрий Антипов.

Депутат отметил, что подготовка к отопительному сезону – один из главных вопросов в повестке постоянной комиссии, по этой теме у депутатов всегда много вопросов к представителям администрации и ресурсоснабжающих организаций.

По мнению депутата Юрия Коновалова, в последние годы работа по проверке тепловых сетей на готовность к пиковым нагрузкам проводится более организованно и ответственно. Народный избранник подчеркивает, что в основном специалисты укладываются в двухнедельный срок, информирование жителей о сроках проведения работ находится на должном уровне, жалоб на нарушение сроков опрессовки стало значительно меньше.

"В избирательном округе № 1, где я избран депутатом, проживают более 20 тысяч горожан, и за последние три года от них не поступило ни одной жалобы по поводу опрессовки, – сообщил Юрий Иванович. – В начале двухтысячных слово "опрессовка" означало для тюменцев отключение горячей воды на все лето, так как графики не соблюдались повсеместно. Мы должны поблагодарить УСТЭК за высокий уровень организации работы и пожелать еще более четкой деятельности по обслуживанию тепловых сетей в нашем городе, – заключил народный избранник.

9 августа в Тюмени стартовал седьмой – завершающий – этап опрессовок, он продлится 12 дней. Без горячей воды временно остались жильцы домов порядка 30 центральных улиц. По результатам шести предыдущих этапов гидравлических испытаний выявлено 178 технологических повреждений на 535 километрах тепловых сетей, которые были оперативно устранены. Все опрессовочные работы в Тюмени планируется завершить до 20 августа.