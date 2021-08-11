Жители Тюмени, Югры и Ямала стали меньше жаловаться на банки

В II квартале 2021 года в Банк России поступило 1,4 тыс. обращений от жителей Тюменской области, Югры и Ямала. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года общее количество обращений в отношении всех финансовых организаций снизилось на 20%, причем за счет сокращения числа жалоб на банки, сообщает пресс-служба Банка России.

Более 60% жалоб граждан направлено в отношении кредитных организаций, остальные обращения касаются страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовых организаций (МФО), кредитных кооперативов и участников рынка ценных бумаг.

Снижение более чем на треть числа жалоб на банки объясняется сокращением масштабов реструктуризации кредитов по сравнению со вторым кварталом прошлого года, когда жители региона активно обращались в банки. Большинство обращений тогда касалось вопросов реструктуризации кредитов, отказа в оформлении кредитных каникул и их аннулирования, разъяснения условий госпрограмм льготной ипотеки и других мер поддержки. Количество обращений граждан по вопросам потребительского и ипотечного кредитования в этом году снизилось в два раза.

За год число жалоб от тюменцев, югорчан и ямальцев на навязывание дополнительных услуг выросло на 20%. На них приходится 5% обращений. Потребителям навязывают страхование жизни, здоровья, а также различные юридические или консультационные услуги при заключении кредитного договора в банке или договора займа в МФО.

Направить жалобу или обращение можно на сайте Банка России в разделе "Интернет-приемная". Кроме того, специалисты консультируют граждан в круглосуточном режиме в чате мобильного приложения "ЦБ онлайн" или по телефону 8 (800)300-30-00 – бесплатно на территории Российской Федерации. Операторы готовы ответить на вопросы о финансовых услугах, порекомендовать порядок действий в сложной ситуации, проверить информацию о финансовой организации и многое другое.