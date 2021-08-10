Как самому рассчитать стоимость КАСКО?

КАСКО - это аббревиатура, так называют страхование автомобиля от всех повреждений. В отличие от обязательной страховки автогражданской ответственности (ОСАГО), данный вид страхования не является обязательным. Если на вашем авто есть страховка КАСКО, то все риски, которые могут произойти с автомобилем, страховая компания возьмет на себя.

Например, вам не придется самому платить за разбитую фару или поцарапанный бампер, а также несение ответственности за повреждение имущества третьих лиц. Это является самым главным преимуществом КАСКО перед другими видами страхования. При этом, не стоит забывать, что данная страховка тоже имеет свои особенности. Самый главный нюанс - это стоимость полиса.

Сегодня на рынке достаточно много предложений от различных страховых компаний. Они отличаются по количеству страховых случаев, которые могут произойти в течение года, сроку действия полиса и другим факторам, которые влияют на то, сколько человек будет платить за полис. У каждой компании есть свой калькулятор, с помощью которого каждый автовладелец без труда сможет выполнить расчет стоимости КАСКО. Здесь уже все зависит от стоимости самого автомобиля, которая влияет на стоимость страховки. Также во внимание берутся возраст и стаж вождения владельца автомобиля, категория и мощность самого авто, количество водителей, допущенных к управлению автомобилем и т. д.

Калькулятор КАСКО позволяет узнать стоимость полиса за пару минут. По сути, это простая форма, которая дает возможность рассчитать все возможные варианты страховки и сравнить их по цене. При этом, учитываются все условия, которые может предложить страховая компания, а также те дополнительные услуги, которые она может предоставить. Заполняйте все строки очень внимательно и не пропускайте пункты.

Если все-таки калькулятор КАСКО показывает цену, которая вас не устраивает, то можно отправиться в офис страховой компании и попросить, чтобы они посчитали стоимость исходя из ваших требований. Инструмент помогает узнать приблизительную стоимость страховки. Если вы хотите получить стоимость со всеми нюансами, то вам нужно подать заявку на оформление полиса КАСКО и ожидать ответа от страховой компании.