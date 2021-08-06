Тюменцы купили в офисах Сбера облигаций на 80 млн рублей

С начала 2021 года жители Тюменской области купили в офисах Сбербанка облигаций финансовой организации на общую сумму 80 млн рублей, это одним из самых высоких показателей в УрФО.

Облигации - это один из популярных и надежных инструментов инвестирования. Для приобретения ценных бумаг нужно открыть брокерский или индивидуальный инвестиционный счет, это можно сделать как в банке, так и в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн". Купить облигации можно в любом офисе банка, имея при себе паспорт, или просто в мобильном приложении "Сбербанк Инвестор".

Облигации - это ценные бумаги, которые выпускают компании или государство для привлечения средств инвесторов. Каждая облигация имеет номинал, и по ней начисляется купонный доход. Купон - гарантированная регулярная процентная выплата владельцу облигации. Размер и сроки выплаты купона клиент всегда знает заранее — это установлено условиями выпуска облигаций. Как правило, купоны выплачиваются каждые полгода, а в день погашения выплачивается сумма номинальной стоимости облигаций плюс последний купон. Доходность по этим ценным бумагам выше традиционных банковских вкладов. При этом для клиента риски по облигациям Сбербанка будут минимальными.

Сбер регулярно размещает новые выпуски облигаций, например, сейчас идет сбор заявок на выпуск Сбер Sb32R сроком на 2 года и гарантированной ставкой купона 7,3% годовых.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Сегодня наблюдается рост интереса к инвестиционным инструментам. Жители Тюменской области стремятся сохранить и преумножить свой капитал. Облигации –надежный инструмент с гарантированной доходностью. Кроме того, купив ценные бумаги на индивидуальный инвестиционный счет, клиент может претендовать на получение налогового вычета в размере 13% с суммы не более 400 тыс. рублей в год, вычет доступен в случае, если средства остаются не счете не менее трех лет.

Для жителей региона доступны и другие инвестиционные инструменты – акции, ПИФы, долларовые облигации российских и иностранных компаний, облигации развитых и развивающихся стран и пр. Активами можно управлять как самостоятельно, так и оформить доверительное управление в Сбере.