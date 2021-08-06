Тюменский Роспотребнадзор сообщил о росте нарушений санэпидрежима на предприятиях региона

В июле Роспотребнадзор проверил 281 объект на соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий, в 74 выявлены нарушения, по 23 их них составлены протоколы об административном приостановлении деятельности до устранения всех недостатков, сообщает оперштаб.

"За июль Управление Роспотребнадзора по Тюменской области проверило 281 объект на соблюдение мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе в рамках совместных рейдовых проверок с департаментом правительства Тюменской области и полицией. Из общего количества проверенных объектов в 74 (26%) выявлены нарушения по проведению обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий. За июль составлено 89 протоколов, в том числе 23 об административном приостановлении деятельности до устранения всех недостатков", - говорится в сообщении.

За первые числа августа проверено 22 объекта, в 7 из них выявлены нарушения, составлено 15 протоколов и 2 - об административном приостановлении деятельности.

"Минимальный процент нарушений был в марте-мае — 8-10%. Сейчас процент выявляемых нарушений гораздо выше", — отметила руководитель областного Роспотребнадзора Галина Шарухо.