В Тюменском районе по требованию прокуратуры снесли опасный многоквартирник

Фото пресс-службы прокуратуры ТО

В селе Леваши Тюменского района после вмешательства прокуратуры снесли аварийный многоквартирный дом, который после пожара представлял опасность для жителей села.

В декабре 2020 года в аварийном многоквартирном деревянном дом произошел пожар, он стал для проживания окончательно непригоден и жильцов переселили. Дом жа остался не снесенным и представлял опасность для окружающих, администрация к этому никаких мер не принимала и прокуратура района в адрес главы муниципалитета внесла представление об устранении нарушений закона.

По результатам его рассмотрения был заключен муниципальный контракт по сносу дома, который исполнен. Заместитель главы сельского поселения привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщили в облпрокуратуре.