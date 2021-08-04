Калинин: Тюменский СУП - место притяжения активной молодёжи России и зарубежья

Фото - https://vk.com/forumsup2021

Ежегодно Слет успешных предпринимателей собирает в Тюмени более тысячи участников и становится событием не только регионального, но и федерального уровня, президент "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Калинин.

С 20 по 22 августа в Тюмени пройдет международный форум "Слет успешных предпринимателей" - СУП 2021. Ожидается, что участие в его открытии примут руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, губернатор Тюменской области Александр Моор и другие почетные гости и эксперты. Президент "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Калинин считает, что форум является местом притяжения активной молодежи и способствует развитию предпринимательства:

У нас в стране пока не ведётся никакой специальной статистики по молодёжному предпринимательству, вовлечённость молодежи в бизнес мы можем видеть только благодаря вот таким форумам "ОПОРЫ РОССИИ", как "Слёт успешных предпринимателей". Каждый год мы собираем более 1000 молодых предпринимателей со всех регионов России и зарубежья. Это уже известное место притяжения активной молодёжи, где они могут поделиться друг с другом своим опытом и идеями, а также приобрести новые знания, опыт и связи. Молодёжный малый бизнес играет важную социально-экономическую роль: экономика регионов, рабочие места, подготовка кадров, развитие новых технологий. Он уже притягивает пристальное внимание не только со стороны региональных властей, как, например, в Тюменской области, но и на федеральном уровне.

В этом году на форуме будет организовано пять площадок: креативные индустрии, молодежное предпринимательство, цифровизация, INNOWEEK, международное предпринимательство.

Форум СУП - Слет успешных предпринимателей проводится в девятый раз и является самой успешной площадкой в России по развитию молодежного предпринимательства. В этом году программа рассчитана на три дня, в связи с пандемией будут предприняты необходимые меры по организации и реализации "свободных от covid зон". Участники, спикеры и все гости форума должны быть вакцинированы или иметь отрицательный результат ПЦР-тестирования.

Генеральный партнер форума — ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ). Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком.