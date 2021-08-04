Тюменские компании предлагают студентам работу в сфере туризма и сервиса

Работодатели Тюмени готовы принять на работу в сфере сервиса и туризма, маркетинга или менеджмента студентов. Собеседования в формате Job Speed Dating пройдут в ТюмГУ 5 августа.

Новых сотрудников в свою команду набирают CAFÉ 15/86, туристическое агентство "Дали", ресторанный холдинг "Ассорти групп", Best Western Plus "Спасская", отель Mercure, фитнес-клубы Athletic Gym и "Фитберри" и др.

"Любой студент сможет лично побеседовать с представителями компаний, пройти экспресс-собеседования на открытые вакансии, отточить навыки самопрезентации, узнать о программах стажировок и перспективах карьерного развития", - сообщается на сайте ТюмГУ.

Регистрация на Job Speed Dating доступна до 11:00 5 августа.