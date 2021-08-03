Первый самолет с пассажирами аэропорт Тобольска примет осенью 2021 года

Фото - Корпоративные коммуникации «ЗапСибНефтехима»

Строительство аэропорта в Тобольске выходит на заключительный этап, первый пассажирский рейс запланирован на осень этого года, сообщил руководитель проектного офиса "Строительство аэропорта в Тобольске" Алексей Мушкин.

Строительство аэропорта началось в 2019 году, сейчас прогресс строительно-монтажных работ в терминале и прилегающем административном здании превысил 93%.

"Осенью 2021 года новый аэропорт в Тобольске встретит первый пассажирский рейс", - сказал Мушкин.

Воздушная гавань строится в рамках государственно-частного партнерства. Инвестором строительства взлетно-посадочной полосы, терминала и других объектов наземной инфраструктуры является СИБУР. За счет средств бюджета Тюменской области построена подъездная дорога к аэропорту, отремонтирован участок дороги Тюмень–Вагай. За счёт средств федерального бюджета приобретено радиотехническое оборудование для модульного командно-диспетчерского пункта управления полетами, радиомаячная система посадки, автоматический радиопеленгатор, отдельная приводная радиостанция, сообщили в пресс-службе "ЗапСибНефтехима" (входит в "Сибур").