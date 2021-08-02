Якушев: ситуация на рынке труда требует от регионов более активных действий

17:12 02 августа 2021
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Более активных действий со стороны регионов требует и ситуация на рынке труда, отметил полпред президента в УрФО Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами.

Целевые показатели по трудоустройству безработных и выпускников в УрФО выполнены на 11%. Речь идёт о трудоустройстве безработных, состоявших на учёте в службе занятости на 1 января, а также выпускниках вузов и средних профессиональных образовательных организаций. При найме таких сотрудников юрлица и индивидуальные предприниматели могут получить государственные субсидии. 

Согласно контрольным показателям, установленным Минтрудом России, работу таким образом должны получить более 20 тысяч жителей Уральского федерального округа, сообщает пресс-служба полпреда.

Теги: Владимир Якушев , занятость населения , полпред , трудоустройство , Урал
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