Как досрочно погасить ипотеку и сэкономить: 6 советов, о которых не расскажут банки

По данным аналитической группы Национального бюро кредитных историй последние полтора года средняя продолжительность погашения ипотеки в Тюмени и Тюменской области составила 17 лет. Но есть проверенные способы погасить ипотеку раньше.

1. Постарайтесь собрать первоначальный взнос от 20% и выше

Чем больше сумма первоначального взноса, тем меньше кредитных средств, а значит меньше переплата. Если вы хотите быстро погасить ипотеку, выбирайте вариант с пв от 20% и выше.

Чтобы быстро собрать ПВ, обратите внимание на льготы: материнский капитал 483 881 рублей на первого ребенка и 155 550 рублей на второго.

2. Разберитесь в нюансах досрочного погашения

Выбирайте один из вариантов досрочного погашения: если хотите заплатить меньше процентов, при досрочном погашении подойдет уменьшение срока ипотеки. Если хотите уменьшить ежемесячную финансовую нагрузку - выбирайте сокращение суммы ежемесячного платежа.

Но есть еще один вариант - комбинировать обе схемы, если ваш бюджет позволяет. Например, можно внести большой единоразовый платеж и сократить размер обязательного платежа, при этом продолжить выплачивать ежемесячный платеж в полном размере. Так вы будете уменьшать срок кредита в те месяцы, когда вам это комфортно.

Важный момент - при частично досрочном погашении важно положить средства на счет ко дню списания ежемесячного платежа, а не позже. В таком случае они все пойдут на погашение долга и с них не спишутся проценты.

3. Рассмотрите условия кредитования в зарплатном банке

У каждого застройщика есть список аккредитованных банков, где можно взять ипотеку. Если среди них есть ваш зарплатный банк, рассмотрите именно его. Чаще всего зарплатникам банки предлагают сниженную ипотечную ставку.

Например, если оформлять ипотеку в сумме 2 млн руб. на 15 лет со ставкой 8%, переплата составит 1 728 417 руб. Со ставкой 7,5% – 1 604 694 руб. За 15 лет даже при разнице в 0,5% вы сэкономите 123 723 руб.

4. Подберите платеж удобный для вашего бюджета: дифференцированный или аннуитетный

Выбирайте более подходящий из двух видов платежей - аннуитетный или дифференцированный. Если конечно банк предоставляет такую возможность.

При аннуитетных платежах суммы платежа равные каждый месяц. Они состоят из процентов и основного долга. Этот вариант подойдет, если вы не хотите думать об ипотеке каждый месяц и пересчитывать какая сумма на этот раз будет в платеже. ​

Дифференцированные платежи уменьшаются по мере выплат - сумма основного долга распределяется по месяцам поровну, а процент начисляется на остаток основного долга. К концу платеж становится меньше, так как основная сумма уменьшается, начисляемый процент тоже. Важно и то, что при дифференцированных платежах суммы, которые вы будете вносить в первые месяцы действия кредитного договора, будут больше - это нужно учитывать при планировании.

Теперь в цифрах. Допустим вы взяли ипотеку под 4,65 % на 15 лет и выбрали аннуитетный платеж - ежемесячно ваш платеж составит 15 453 рублей. Половина из них - проценты, половина - в счет погашения основного долга.

При дифференцированных платежах платеж на старте - 19 000, к концу снизится до 11 000 рублей. Из них сумма в счет погашения основного долга будет 11 000, и 8 000 - проценты. И с каждым месяцем эти суммы будут меняться.

5. Хотите сэкономить - оформляйте налоговый вычет на одного или пару в первый год

При покупке жилья, вы вправе один раз получить имущественный вычет с учетом лимита — 2 млн рублей. В первый год сгорают самые большие проценты, поэтому внести сумму налогового вычета желательно, как можно раньше. Вернуть можно 13% от этой суммы, но только в пределах фактически потраченных на квартиру средств, то есть до 260 тысяч рублей. Еще есть вычет по процентам за ипотеку, там можно вернуть до 390 тысяч рублей. Итого 650 000 рублей.

Если стоимость квартиры больше 2 млн рублей, распределите налоговый вычет на двоих. Например, квартира обошлась в 4 млн руб. Если распределить сумму на двоих, каждый из супругов получит вычет с суммы 2 млн руб., то есть максимум по 260 000 руб.

6. Рассмотрите субсидированную ипотеку: можно сэкономить от 860 тысяч и выше

Банки выдают ипотеку под более низкий процент на жилье от застройщика. Более того, застройщики предлагают уникальные условия на ипотеку совместно с банками. Сегодня в Тюмени средняя ставка по ипотеке с господдержкой составляет 6%. Но квартиры у застройщика “Страна Девелопмент” сейчас можно приобрести под 4,65%.

Основные условия ставки 4,65%:

можно взять сумму до 3 млн рублей

оформить такую ипотеку может любой гражданин РФ

срок кредита по такой ставке 7 лет вместо 20

экономия составит более 800 000 рублей

Пример №1. Студия в ЖК “Колумб” стоит 1 990 000 рублей, 400 тысяч вносите в первоначальный взнос, 1,5 млн берете в ипотеку. Считаем разницу: при стандартной ипотеке с господдержкой 6% на 20 лет вы переплатите банку 1 144 520 рублей, при ипотеке 4,65% на 7 лет, переплата составит всего 276 тысяч рублей. Экономия - 868 520 рублей.

Пример №2. Считаем выгоду при ставке 4,65%. Евродвушка в ЖК “Колумб” стоит 3 090 000 рублей. Если вы берете ее под стандартные 6% на 20 лет с первоначальным взносом 20%, переплата составит 1 791 391 рубль. Если выбираете программу ипотеки 4,65% на 7 лет - переплата составит всего 423 633 рублей. Вы сэкономите 1 367 758 рубль.

На что важно обратить внимание:

первоначальный взнос от 20%

дополнительно необходимо застраховать свою жизнь и здоровье на второй и последующий год срока действия кредита и провести электронную регистрацию сделки, но такие условия действует практически всегда при оформлении ипотеки

ежемесячный платеж составит от 21 000 рублей (расчет сделан на основании объектов “Страны Девелопмент”)

Данная программа запущена ГК “Страна Девелопмент” совместно со Сбербанком и будет действовать в период с 22 июля по 30 сентября 2021 г.

Планировки можно посмотреть на сайте: strana.com