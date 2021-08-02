В сквере Владислава Крапивина посадят деревья и дорисуют каравеллу

В центре Тюмени, на участке улицы Ленина между улицами Кирова и Семакова, обустраивают новый сквер, названный в честь детского писателя Владислава Крапивина. В нем будет высажено 138 лиственных и 25 хвойных деревьев, 560 кустарников и около тысячи цветов, сообщили в администрации города.

Глава города Руслан Кухарук при осмотре объекта отметил, что основное требование к подрядчикам – высадка крупномерных саженцев деревьев. Их породный состав чётко выверен. Посадка должна пройти в благоприятные агротехнические сроки.

Ранее на этом участке стоял долгострой, а после его сноса территорию решили благоустроить. За создание сквера проголосовали жители города на сайте "Я решаю". Сделать сквер максимально зелёным - тоже их предложение.

Помимо зелени, в сквере появятся авторские архитектурные формы с цитатами из произведений писателя, а мурал на фасаде дома № 13 по улице Урицкого, над созданием которого работает художник Светлана Лихошерстова, придаст этому скверу особое настроение. В нем уже детально прорисована каравелла и другие элементы, написанные по мотивом иллюстраций крапивинских книг.