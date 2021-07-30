В Тюменской области — лучший МФЦ в России

Тюменская область стала одним из победителей ежегодного всероссийского конкурса "Лучший многофункциональный центр России" в в категории "МФЦ крупных городов".
По информации Минэкономразвития, компанию Тюменской области среди победителей в этой категории составили Иркутская, Ульяновская области и Москва.
В номинации "МФЦ средних городов" одержали победу Башкортостан, Ненецкий автономный округ и Алтайский край.
В малых городах лучшими МФЦ названы центры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра, Липецкой и Белгородской областях.
Кроме того, Минэкономразвития отдельно отметило проект МФЦ из Тюменской области как один из самых эффективных и новаторских в стране.
Для справки: Конкурс среди МФЦ проводится ведомством с 2014 года. В нем ежегодно принимают участие около 70 субъектов РФ. Центры оцениваются по множеству критериев, в том числе разнообразию предоставляемых услуг, отзывам заявителей, удобству графика работы и доступности, наличию и качеству дистанционных форм обслуживания граждан, дополнительных услуг и сервисов, уровню цифровизации и другим. Оценивают конкурсантов члены комиссии, среди которых представители Аппарата Правительства Российской Федерации, ФНС и МВД России, Росреестра, АО "Интерфакс", компании "РБС" и Фонда "ЦСР".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru