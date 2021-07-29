Индекс промпроизводства в Тюменской области вырос на 10,6%

11:47 29 июля 2021
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Индекс промпроизводства в Тюменской области за первое полуголдие 2021 года вырос на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в правительстве обстали со ссылкой на предварительные данные органы государственной статистики.

Рост промышленного производства в основном обеспечен развитием обрабатывающих производств – 122,4 %. По этому показателю Тюменская область занимает 6 место среди регионов России. По общему росту промпроизводства регион на 25 месте в стране.

Наибольшие темпы роста отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов – 172,7 %, лекарственных средств и медицинских материалов, - 177,0%, мебели - 154,8 %, бумаги и бумажных изделий - 143,1 %, электрооборудования - 131,8 % и так далее.

Теги: промышленность , статистика
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