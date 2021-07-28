В Гилевской роще может появиться пиратский корабль

Администрация Тюмени на сайте "Я решаю!" запустила опрос жителей города, касающийся обустройства лога, образовавшегося в Гилевской роще в марте этого года в результате аварии на КНС.
Лог ведет к ручью Ключи. На данный момент там проведен комплекс мероприятий по устранению последствий инцидента и укреплению лога.
Горожанам предлагают решить: оставить лог в том, виде что сейчас, или разместить там детскую игровую площадку в виде большого пиратского корабля. Как поясняется на сайте, голосование проводится "в целях гармоничного включения в существующий ландшафт образованного лога".
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