Роспотребнадзор не нашел в тюменской водопроводной воде дуста

12:26 27 июля 2021
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Жители Тюмени жалуются на неприятный запах водопроводной питьевой воды. В связи с этим облпрокуратура потребовала, чтобы местный Роспотребнадзор провел внеплановую проверку ООО "Тюмень Водоканал". Специалисты установили, что питьевая вода по микробиологическим показателям соответствует обязательным требованиям, безопасна в эпидемическом отношении. 

Пробы для исследований были отобраны из всех трех резервуаров чистой воды, а также объединенного крана питьевой воды перед поступлением в городскую сеть питьевого водоснабжения. Исследования проведены по микробиологическим показателям (показателям безопасности), показателям химического состава (показателям безвредности), а также по органолептическим показателям, которые влияют на ее потребительские свойства.

Установлено, что питьевая вода по микробиологическим показателям соответствует обязательным требованиям, безопасна в эпидемическом отношении. Отклонения есть по содержанию в воде органических веществ (5,6-6,0 мгО2/дм3 при нормативе не более 5,0 мгО2/дм3). Интенсивность запаха снизилась с 4 до 3 баллов, но еще превышает норму на 1 балл.

В исследованных пробах питьевой воды пестициды 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота), гамма-ГХЦГ (линдан) не обнаружены. ДДТ (дихлордифенил трихлорметилметан) и его метаболиты (сумма изомеров), известный под бытовым названием "дуст", не обнаружен.

Роспотребнадзор сообщил, что в "Тюмень Водоканал" для повышения качества воды уже произвели промывку, загрузку активированного угля на скорые фильтр, разработали план мероприятий по предотвращению ухудшения качества воды по органолептическим показателям на Метелевской водоочистной станции.

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