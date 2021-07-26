Тюменцам разрешили бесплатно провозить в городских автобусах велики и самокаты

В дополнительный перечень ручной клади, которую пассажир общественного транспорта Тюмени имеет право провозить с собой бесплатно, вошли один велосипед, один самокат, а также один музыкальный инструмент.

Дополнительные нормы бесплатного провоза ручной клади в городских автобусах департамент дорожной инфраструктуры и транспорта установил по просьбе жителей города. "Все обращения, поступившие от тюменцев, не остались без внимания. Мы проработали данный вопрос с руководителями организаций, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими регулярные перевозки в городе Тюмени. В результате проведенных переговоров достигнуто соглашение о дополнении перевозчиками норм бесплатного провоза ручной клади, что предусмотрено Уставом автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта и Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2002 № 1586, – рассказал Евгений Ташланов, заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.

Велики, самокаты и музинстументы можно перевозить в автобусах, имеющих накопительную площадку, уточняют в администрации города. Провоз багажа в автобусе не должен причинять дискомфорт другим пассажирам, загрязнять автобус или одежду людей, а также препятствовать входу и выходу.

Заносить велосипед и другие виды наземного транспорта в автобус нужно через вторую дверь после того, как из салона выйдут пассажиры, а размещать его следует на накопительной площадке, придерживая на протяжении всей поездки. Размещение ручной клади на местах, предназначенных для сидения, в проходах между сиденьями, возле входа и выхода транспортного средства запрещается.