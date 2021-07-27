Сергей Пыхалов: школы должны заниматься трудовым воспитанием детей

В школе недостаточно давать только знания — необходимо трудовое воспитание, уверен депутат Тюменской городской думы Сергей Пыхалов. О добровольческой деятельности в прошлом и настоящем и ее положительных примерах он рассказал в своем интервью.

– В 2020 году исполнилось 80 лет со дня выхода в свет повести "Тимур и его команда", которая дала мощный толчок развитию тимуровского движения по всей стране. Получается, Гайдар описал модель социального взаимодействия, которую мы сейчас называем добровольчеством?

– Совершенно верно. Мы часто политизируем те или иные общественные явления, но если, скажем, убрать из пионерии (а тимуровское движение одно из ее направлений) политический и идеологический подтексты, это ведь хорошее дело – объединять детей в общественные организации для предотвращения противоправного поведения. Хотим мы того или нет, дети все равно будут собираться группами, наша задача – чтоб они объединялись под руководством взрослых, чтобы воспитывались достойные граждане Российской Федерации. В СССР была выстроена иерархия, и с младшими школьниками работали ребята постарше. Сегодня этим занимаются педагоги, но между ними сохраняются отношения "учитель – ученик" и, возможно, поэтому многие ребята не могут до конца раскрепоститься, раскрыть свой потенциал.

– На вас эта повесть произвела впечатление в детстве? Вы тоже поддались эйфории добровольчества?

– Разумеется. У нас было много разных направлений деятельности, не только тимуровское движение: работали зеленые патрули, отряды "Чистый двор". Мы находились в постоянном соревновательном процессе. Детей направляли в созидательное русло, и я считаю, это правильно. Сейчас мы, наконец, поняли, что недостаточно просто давать подросткам знания в школе, необходимо трудовое воспитание.

– Теперь ребенка не могут привлечь к труду без письменного согласия родителей. Вам не кажется, что это перебор?

– Издержки демократии. Раньше родители с пониманием относились к тому, что ребята выполняют различные поручения по хозяйству, и считали это важной составляющей учебно-воспитательного процесса.

– В 2013 году повесть "Тимур и его команда" включили в список "10 книг", рекомендованных школьникам для самостоятельного прочтения Министерством образования и науки РФ. По-вашему, литература по-прежнему обладает свойством мотивировать?

– Литература, безусловно, оказывает важное воспитательное воздействие на человека, но современные школьники в большинстве своем мало читают.

– Может, тогда снимать современные версии фильмов по таким книгам, делать компьютерные игры, в конце концов…

– А что, это идея! Только нужно учитывать, что мы живем в ином обществе. Вспомните, как в повести ребята залезают через забор, таскают воду в бочку, колют дрова… Сейчас я не могу представить, что такое возможно. Непонятно, как хозяева отреагируют на вторжение на свою территорию, пускай и с благими намерениями.

– То есть дело не только в том, что подростки не хотят трудиться, сейчас вообще жизнь по-другому устроена.

– Да, такая модель поведения уже недопустима. В то же время одинокие люди в нашем обществе есть, социальные службы о них знают, и волонтерам нужно контактировать с нуждающимися через социальных работников.

– То есть действовать официально?

– Конечно. Помогать с согласия тех, кому это необходимо. Зимой мы расчищали снег во дворах пенсионеров, а на собранные с однопартийцев деньги закупали дрова, предоставляли погорельцам одежду и товары первой необходимости. Вместе со специалистами центра "Семья" доставляли продуктовые наборы малообеспеченным гражданам. Кстати, участвуя в волонтерских мероприятиях, никогда не афиширую, что я депутат, однако в трех из десяти семей меня узнали.

– Приятно?

– Очень. Даже попросили сфотографироваться на память.

– Значит, не зря работаете?

– К счастью, не зря.

– Известно, что сюжет книги автор не выдумал: когда-то он сам создал такую команду и был ее лидером. Может, и депутатам стоит проявить инициативу, возглавив группы добровольцев из жителей Тюмени?

– Все депутаты уже пришли в думу общественниками, у каждого есть свое направление деятельности: одни работают с поисковыми отрядами, другие с жителями по вопросам организации местного самоуправления, третьи консультируют население по проблемам жилищно-коммунального хозяйства, взаимодействуют с пенсионерами, ветеранами. При такой нагрузке брать под свое руководство волонтерские отряды не получится. И потом, я считаю, волонтерские отряды должны быть независимыми в том плане, что для депутатов они все должны быть равны. Меня часто приглашают в волонтерские отряды, я с удовольствием принимаю участие в добровольческой деятельности, но заниматься этим на постоянной основе не смогу – тогда не останется времени на профессиональную и депутатскую деятельность, а у нас ведь есть обязательства перед горожанами.

– По вашим наблюдениям, кто больше склонен к состраданию и желанию помогать другим?

– Среди волонтеров больше женщин – это факт: они более склонны к эмпатии, состраданию. Хотя при правильной организации волонтерской деятельности и мужчины подтягиваются: у них домашних хлопот меньше, поэтому они могут уделять внимание волонтерской деятельности. Замечательно, что в волонтерскую деятельность включаются школьники и студенты – надо развивать в наших детях добродетели. В добровольческие отряды объединяются и люди преклонного возраста, чтобы помогать друг другу, ведь многие пенсионеры очень боятся остаться одни. В наших истоках заложено существовать общиной. Единоличникам выжить гораздо сложнее.

– Каждый волен выбирать, куда направить свою созидательную энергию: одни спасают животных, другие поддерживают людей с инвалидностью, третьим небезразлична судьба бездомных. Что ближе вам?

– Меня волнует, когда люди попадают в трудную жизненную ситуацию, и их возраст не имеет значения. Часто они находятся в такой прострации, что не знают, с чего начать решать проблему, и ты слушаешь, вникаешь, начинаешь давать советы.

– То есть вы должны быть и психологом, и юристом?

– Конечно. Должность депутата обязывает, в том числе, знать законы и постоянно повышать уровень компетенций.

– Какое обращение жителей не оставило вас равнодушным?

– Все обращения важны, ведь люди просят о помощи. Мне особенно запомнился пенсионер, позвонивший в депутатскую приемную с телефона соседки, потому что его аппарат сломался. Беспокоился, что даже скорую не сможет вызвать, вдруг что случись. Я обратился в компанию по ремонту аппаратуры, и представляете, ребята бесплатно все сделали. Как был счастлив этот пенсионер! И мне приятно, что сумел помочь человеку.