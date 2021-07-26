Тюменцам рассказали, как оформить оплату доставки посылки на получателя

17:44 25 июля 2021
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Почта России запустила в мобильном приложении новый сервис, с помощью которого оплатить доставку посылки может получатель. Раньше оплатить доставку мог только отправитель.

Сервис актуален для физических лиц, продавцов товаров в соцсетях и на платформах с частными объявлениями. По внутренним данным Почты России, клиенты Почты из сегмента отправлений между частными лицами чаще всего находят покупателей: 44,5% в социальных сетях и мессенджерах и 38% на сайтах частных объявлений, пишет "Мегатюмень".

Новый сервис работает только при оформлении заказа через мобильное приложение Почты. При выборе способа оплаты отправитель может указать, что платит получатель, и затем на заключительном этапе оплаты поделиться с ним ссылкой на онлайн-платеж. Чтобы совершить оплату, получателю необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в мобильном приложении Почты. Подробности о сервисе можно узнать на сайте Pochta.ru в разделе "Оплата доставки получателем".

Теги: мобильное приложение , покупки , посылка , Почта России
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