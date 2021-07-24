В Тюменской области больше всего подорожали бытовые услуги

В мае 2021 года по сравнению с маем прошлого года больше всего подорожали бытовые услуги (индекс составил 108,3%), медицинские услуги (106,2%) и услуги правового характера (106,1%). Услуги образования (104,4%) по индексу обогнали ЖКХ (102,7%). Услуги организаций культуры остались практически на прежнем уровне (100,7%).

В минус за этот год ушли услуги пассажирского транспорта (90,7%) и услуги связи (98,4%).

По сравнению с декабрем 2020 года также больше всего подорожали бытовые услуги (104,9%). Услуги зарубежного туризма и за год, и за пять месяцев показывают динамику 104,6%. С начала года подешевели только услуги связи (97,7%).

В целом рынок платных услуг в Тюменской области показывает положительную динамику. За январь-май общий объем составил 50 млрд 155,7 млн рублей. Причем, начиная с марта – стабильно более 10 млрд рублей, сообщает "Вслух.ру" со ссылкой на Тюменьстат.