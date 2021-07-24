На Московском тракте в Тюмени отремонтируют больше асфальтополотна

16:36 24 июля 2021
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На Московском тракте асфальт обновлен на 1,7 км дороги, отремонтированы бордюры, колодцы, нанесена дорожная разметка. те

"Протяженность ремонтируемого участка по Московскому тракту увеличена на 700 м. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", - сообщает ИА "Тюменская линия" со ссылкой на Главное управление строительства региона.

Также завершены работы по замене асфальтобетонного покрытия по Старому Тобольскому тракту (4,1 км), ул. Николая Чаплина (2,2 км), ул. Республики на выезд из города (1,15 км).

По Тобольскому тракту планировали отремонтировать участок длиной 1,7 км, но после обследования выявили колейность и на другом участке, поэтому отремонтировали 3,7 км дороги. Для комфорта пешеходов здесь проложили тротуары и устроили газоны.

Теги: безопасность дорожного движения , нацпроекты , ремонт дороги
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