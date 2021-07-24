В Тюменской области стало меньше соискателей работы

По данным на 1 июля, на регистрационном учете в регионе состояло 14 575 человек, месяцем ранее – 16 113 человек. Уровень регистрируемой безработицы снизился с 1,34% до 1,12% соответственно.

В первом полугодии в службу занятости обратились 38 967 человек, 20 577 трудоустроены. Уровень трудоустройства составил 52,8%. В областном банке вакансий службы занятости на начало июля - 32 тыс. 244 вариантов для соискателей, сообщает "Вслух.ру" со ссылкой на региональный департамент труда и занятости населения.

Больше всего вакансий - 5 873 - в строительстве. В секторе "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение" открыта 5071 вакансия. В сфере образования на работу готовы принять 3 901 человек.

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов нуждается в 3 133 сотрудниках. Обрабатывающие производства приглашают 2 489 специалистов, а сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - 2 287. В здравоохранении и социальных услугах открыто 1 910 вакансий.