СберМаркет в Тюмени начал доставлять зоотовары

В Тюмени сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет начал доставлять заказы из зоомагазина "Четыре лапы". Ранее сервис работал с только с магазинами таких торговых сетей как METRO, "Ашан", "Лента", "Окей" и "Мегамарт". Купить зоотовары можно через приложение или на сайте.

Анастасия Грецова, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Тюменцам с подпиской "СберПрайм" или "СберПрайм+" доставка покупок осуществляется бесплатно. Сервис "СберМаркет" экономит не только бюджет, но и драгоценное время, которое можно провести дома с семьей или за любимым увлечением.

СберМаркет доставляет продукты и другие товары в выбранный интервал времени с 10:00 до 22:00. Покупку соберут профессиональные эксперты по закупкам и упакуют в пакеты и термобоксы, а курьеры доставят заказ прямо до двери. Оплатить покупки можно двумя способами: картой при доставке либо онлайн во время заказа. Однако списание средств произойдет только после того, как сборщик оплатит заказ на кассе. В случае предварительной оплаты заказа картой онлайн действует услуга бесконтактной доставки. Курьер оставит заказ у двери и сообщит об этом покупателю.