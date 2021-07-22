155 банкоматов Сбера в Тюменской области принимают пластиковые карты на утилизацию

Сдать банковскую карту с истекшим сроком действия на переработку теперь можно через банкомат Сбербанка. Чтобы утилизировать карту, достаточно вставить её в устройство. На экране появится информация, что срок обслуживания карты истёк, и предложение сдать её на переработку — на него нужно согласиться, — после чего карта останется в банкомате и отправится на утилизацию. Если клиент авторизовался бесконтактно, то потребуется завершить обслуживание и вставить карту в банкомат.

Анастасия Грецова, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Повсеместное распространение бесконтактных платежей с помощью телефона или смарт-часов привело к тому, что пластиковый носитель требуется все реже. Когда у карт истекает срок действия, люди обычно выбрасывают их вместе с бытовым мусором, предварительно разрезав на мелкие кусочки. В итоге пластик попадает в окружающую среду. Важно учитывать, что банковские карты сделаны из ПВХ (PVC-3) — сложного вида пластика, который невозможно перерабатывать вместе с другими пластиковыми изделиями. Чтобы минимизировать влияние банка на окружающую среду, мы начали собирать пластиковые карты через наши банкоматы, сейчас в Тюменской области эта функция доступна на 155 устройствах самообслуживания, из них 84 находятся в областной столице.

В настоящий момент утилизировать таким образом можно только карты Сбербанка. В скором времени список банкоматов, в которых эта функция доступна, будет размещен на сайте Сбербанка.