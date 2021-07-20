65% тюменских сотрудников Сбера привились от COVID-19

Среди сотрудников Западно-Сибирского отделения Сбербанка 65% уже сделали прививку от коронавируса, более половины из них получили второй компонент вакцины.

Полномасштабная прививочная кампания в организации проходит с февраля. Вакцинация стала логическим продолжением профилактической работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции для защиты коллектива и клиентов банка.

Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов: