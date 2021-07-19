Частный сектор Тюмени может стать перспективным для комплексной застройки - Лазарев

Перспективные территории для комплексной застройки, которые будут осваиваться в ближайшее время, обозначил депутат Тюмеской городской думы, заместитель председателя постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию думы Андрей Лазарев.

По словам Лазарева, первыми под программу развития застроенных территорий попадут районы старой частной жилой застройки:

"Первыми под программу развития застроенных территорий попадут районы старой частной жилой застройки, если дома не представляют историко-культурную ценность, а также ветхие и аварийные строения. Взять, к примеру, старую Зареку с ее проблемой высокого уровня грунтовых вод: решить ее можно, только сделав водопонижение, а это огромные затраты. К тому же там не предусмотрено место для строительства локальных очистных сооружений. В этом случае комплексная застройка – идеальный вариант".

Депутат сообщил, что на июньском заседании постоянной комиссии данный вопрос уже обсуждался, в Генеральный план Тюмени уже внесены уточнения, касающиеся развития старой Зареки: там поменяли назначение земельных участков под комплексную застройку. Пока активных мероприятий не проводится, но часть домов признаны аварийными и подлежащими сносу. Перспективным с точки зрения комплексного развития территории является район Лесобазы, где в течение ближайших лет снесут 86 аварийных домов и очистят участок для дальнейших работ, отметил Лазарев.