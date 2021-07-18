В Тюмени в 2021 году будет 5 тыс. парковочных мест

Около 5 тыс. платных мест для автомобилей тюменцев будет включать в себя единое городское парковочное пространство, рассказали в администрации Тюмени. Проект включает в себя три этапа до конца 2021 года.
В городе уже действует восемь платных парковок на 582 машиноместа. Внедрение системы гарантирует приезжающим в центр города в течение дня автомобилистам свободные парковочные места, повышение пропускной способности на улицах.
Оплатить использование парковки можно несколькими способами: с использованием паркомата, через личный кабинет на сайте "Тюменские парковки", через одноименное мобильное приложение. Для удобства граждан с 9 января 2020 года существует возможность заплатить за время размещения транспортного средства на платных парковках вдоль улично-дорожной сети после окончания парковочной сессии, но в пределах текущих суток. Функция постоплаты доступна только в мобильном приложении и на сайте "Тюменские парковки", пишет "Тюменская линия".
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