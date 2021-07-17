В Тюменском районе ремонтируют дороги по нацпроекту

Дворовую территорию трех многоквартирных домов по ул. Новой с. Салаирка Тюменского района обновили.
На 4 тыс. кв. метрах строители проложили пешеходные дорожки и обновили тротуары, сделали асфальтовые парковки для автомобилей, убрали старые аварийные деревья и высадили саженцы елочек, сообщает пресс-служба главы Тюменского района. Здесь же построили игровую площадку с мягким покрытием, горками, качелями, песочницей.
Дорожные ремонты выполнены наполовину. Они проходят в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" во всех сельских поселениях района. Дорожники на 38 улицах уложили новый асфальт. На сегодня ремонт завершен в п. Боровский, Винзилинском и Наримановском муниципалитетах.
В с. Горьковка идет газификация площадки ИЖС 4, подключиться к газопроводу планируют жители 282 домов.
В п. Московский на площадке ИЖС для многодетных семей завершили первый этап работ по обустройству системы уличного освещения. На части улиц уже горят фонари.
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