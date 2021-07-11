Химпрополка посевов завершилась в Ялуторовском районе

В Ялуторовском районе завершилась химическая прополка культурных растений. Обработано все 22 тыс. 995 гектаров.

Сейчас аграриев заготавливают грубые корма для скота. По данным оперативной сводки по растениеводству, на сено скошено трав на 829 гектарах, или чуть более 8 % от плана, 458 — подобрано. В передовиках - СПК "Садовод" — 23,2% и ООО "Чайка" — 22,2%, сообщается на сайте района.

Также "Чайка" в лидерах по сенажу, заготовившая 25,7% от запланированных 5000 тонн. Немного отстает от киёвцев сельхозпредприятие АО "Приозёрное", которое выполнило 24,2% от 13 тыс. тонн. Всего же в районе заготовлено 17,8% сенажа, что составляет 6 тыс. 363 тонны из запланированных 35 тыс. 796 тонн, пишет "Тюменская линия".