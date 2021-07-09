Тюменская область на седьмом месте в России по развитию обрабатывающих производств

17:49 09 июля 2021
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За январь-май 2021 года индекс промышленного производства в Тюменской области вырос на 9,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обусловлен развитием обрабатывающих отраслей – 122,1 %. По данному показателю Тюменская область на 7-м место среди российских регионов, сообщили в правительстве области.

Наибольшие темпы роста в обработке отмечены в производстве:

 химических веществ и химических продуктов – 169,6 %,

прочих готовых изделий – 223,2 %,

лекарственных средств и медицинских материалов – 171,4 %

мебели – 153,2 %,

бумаги и бумажных изделий – 149,1 %,

электрооборудования – 137,9 %,

резиновых и пластмассовых изделий  – 127,6 %,

ремонте и монтаже машин и оборудования – 123,5 %,

металлургическом производстве – 109,1 %,

обработке древесины и производстве изделий из дерева – 108,4 %.

По значению общего индекса уровня промышленного производства Тюменская область занимает 29 место среди регионов Российской Федерации.

Теги: промышленность , рейтинги
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