Тюменская область на седьмом месте в России по развитию обрабатывающих производств

За январь-май 2021 года индекс промышленного производства в Тюменской области вырос на 9,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обусловлен развитием обрабатывающих отраслей – 122,1 %. По данному показателю Тюменская область на 7-м место среди российских регионов, сообщили в правительстве области.
Наибольшие темпы роста в обработке отмечены в производстве:
химических веществ и химических продуктов – 169,6 %,
прочих готовых изделий – 223,2 %,
лекарственных средств и медицинских материалов – 171,4 %
мебели – 153,2 %,
бумаги и бумажных изделий – 149,1 %,
электрооборудования – 137,9 %,
резиновых и пластмассовых изделий – 127,6 %,
ремонте и монтаже машин и оборудования – 123,5 %,
металлургическом производстве – 109,1 %,
обработке древесины и производстве изделий из дерева – 108,4 %.
По значению общего индекса уровня промышленного производства Тюменская область занимает 29 место среди регионов Российской Федерации.
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