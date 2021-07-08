Тобольский аэропорт построен на 85 процентов

Прогресс строительства аэропорта в Тобольске превысил 85 %. Сейчас на объектах будущей воздушной гавани работают около тысячи человек и 80 единиц техники.

На данный момент на стройплощадке завершено обустройство фасада здания терминала, проложены сети водоснабжения, кабельные линии и другие подземные коммуникации. В помещениях произведено зонирование, выполнены штукатурка стен, стяжка полов, укладка керамогранитной плитки. В ближайшее время в аэровокзальном комплексе будет установлено современное досмотровое оборудование, сообщается в соцсетях "ЗабСибнефтехима".

Строительство аэропорта в Тобольске – важный инфраструктурный проект, реализуемый СИБУРом совместно с правительством Тюменской области.

Как сообщалось ранее, пропускная способность нового аэропорта в Тобольске составит до 380 человек в час. Аэровокзальный комплекс включает одноэтажный терминал со светопрозрачным витражным остеклением и трёхэтажное здание с административными помещениями для сотрудников и другими локациями для функционирования аэропорта. Завершение строительства и сдача аэровокзала в эксплуатацию состоятся в 2021 году, равно как и первый пассажирский рейс.