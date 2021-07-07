Финал WorldSkills Russia переносится

Финал национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который должен был пройти в Уфе с 21 по 25 июля, переносится. Сроки проведения будут сообщены позднее. Несмотря на это, тюменские участники активно готовятся к соревнованиям.

Вячеслав Кузнецов представит нашу область на национальном этапе чемпионата в новом для региона направлении "Лечебная деятельность (фельдшер)".

Вячеслав студент 3 курса отделения "Лечебное дело" Тюменского медколледжа. Медиком он хотел стать всегда, а вот участия в чемпионате профессионального мастерства в планах у молодого человека не было.

"Предложили в колледже, я решил попробовать силы, — рассказывает Вячеслав. — Самым сложным оказалось справиться с волнением, когда осознаешь, что на тебе лежит такая ответственность — представлять свой колледж. Остальное — дело подготовки".

Вот и сейчас, на протяжении нескольких месяцев, начинающий медик ежедневно оттачивает свое мастерство. Конкурсанты должны будут показать знания не только по своему прямому профилю: модули по неотложной помощи, акушерству, неврологии, педиатрии, но и по статистике.

Фельдшеры — специалисты широкого профиля, должны уметь практически все, а наибольшего профессионального опыта можно добиться, работая на "скорой", уверен Вячеслав. Поэтому один из возможных путей после окончания колледжа для него — работа в бригаде "скорой помощи". А если соберется продолжить свое образование, то, признался, хотел бы быть педиатром: "Лучше с самого детства предотвращать заболевания, чем потом заниматься их лечением".