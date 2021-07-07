В Тюменской области продолжают гореть леса

11:06 07 июля 2021
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За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 12 новых лесных пожаров общей площадью 128,4 гектара.

Ликвидировать удалось 9 лесных пожаров на общей площади 159,5 га и 5 ландшафтных пожаров на общей площади 681 га.

На утро 7 июля в регионе действует еще 7 лесных пожаров, в том числе локализованных, и два крупных ландшафтных пожара, сообщает Оперштаб.

Напомним, особый противопожарный режим в регионе действует по 10 июля. Посещение лестов, разведение огня, в том числе на дачах и приусадебных участках запрещено.

Теги: лесные пожары , экология
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