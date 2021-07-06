Замминистра по строительству и ЖКХ рассказал, что ему нравится в Тюмени

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Заместитель министра по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству России Максим Егоров ознакомился с примерами благоустройства общественных пространств Тюмени и узнал, как реализуется национальный проект "Жильё и городская среда" в городе.

Глава Тюмени Руслан Кухарук рассказал Егорову несколько объектов, в том числе сквер Вьюжный в микрорайоне "Тюменская слобода". Он появился недавно наряду с новыми школой, детсадом и поликлиникой. Сквер вошёл в число лучших практик и рекомендован Минстроем для реализации другим субъектам России.

Особенно понравился Максиму Егорову сквер Якова Неумоева, сообщили в администрации города. В сквере отражена история тюменских предприятий и вклад тюменцев в победу в Великой Отечественной войне. Пространство стало примером переосмысления территорий старой застройки, что даёт им вторую жизнь, отметил Кухарук.

"Мы видим, как Тюмень из года в год преображается. Я довольно часто бываю в вашем городе и замечаю примеры интересных архитектурных решений", – цитирует замглавы Минстроя пресс-служба администрации города.