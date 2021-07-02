В Тобольске появилась зарядная станция для электромобилей

Первую зарядную станцию для электромобилей в Тобольске запустила энергетическая компания СУЭНКО. Станция установлена в современном центре города, на парковке ТРЦ "Жемчужина Сибири". Торжественное открытие прошло 1 июля.

Как сообщили в СУЭНКО, по ранее достигнутым договоренностям компания купила, установила электрозарядку и будет осуществлять ее эксплуатацию, расходы на потребление электроэнергии взяла на себя компания СИБУР. То есть зарядная сессия для владельцев электромобилей будет бесплатной.

Электрозарядная станция в Тобольске – седьмая ЭЗС СУЭНКО в Тюменской области. В 2017-2018 годах компания установила 6 зарядных станций для электромобилей в Тюмени. "За три года существования ЭЗС количество электрокаров в Тюмени выросло в несколько раз, потому что доступная инфраструктура — это основное условие для активного развития экологичного транспорта. Уверен, что первая электрозарядная станция Тобольска даст такой же толчок, а еще значительно упростит путешествия туристам-владельцам электромобилей", – подчеркнул директор АО "СУЭНКО" Данил Анучин.