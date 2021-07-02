Тюменские предприниматели могут провести диагностику своему бизнесу

В центре "Мой бизнес" Инвестиционного агентства запустили новый сервис по диагностике компаний. Сервис позволяет за три минуты провести оценку бизнеса по 44 показателям, по результатам которой можно получить нужные меры поддержки: льготные кредиты, гарантии, программы акселерации.

Сервис разработан "Корпорацией МСП" совместно с Минэкономразвития России и до августа будет работать в тестовом режиме. Позднее он станет частью цифровой платформы МСП и будет полностью автоматизирован. Предприниматели смогут сами проводить такой чекап в личном кабинете и "по одному нажатию кнопки" получать рекомендации по подходящим им мерам поддержки, сообщили Инвестагентстве ТО.

📍Как работает новый механизм?

Чекап компаний включает в себя два этапа: прескоринг, при котором проводится предварительная оценка компании, и скоринг – расширенная диагностика различных количественных и качественных характеристик деятельности.

📍Что оценивается?

• Стоп-факторы для получения поддержки в соответствии с требованиями законодательства (например, деятельность в сфере игорного бизнеса, нарушение порядка и условий оказания поддержки в течение последних трех лет);

• Финансовые показатели (обеспеченность собственными оборотными средствами, темп прироста выручки, валовая рентабельность, коэффициент текущей ликвидности и т.д.);

• Индикаторы деловой активности предприятия (наличие сайта или страницы в соцсетях, присутствие в реестре участников закупок, наличие зарегистрированной интеллектуальной собственности);

• Верификация пользователя (паспортные данные руководителя, достоверность сведений в ЕГРЮЛ).

Чекап проводится на основе официальных открытых источников информации, которые включают в себя данные семи ресурсов: ФНС, Федеральной службы судебных приставов, ЦБ, Роспатента, МВД, Единой информационной системы в сфере закупок и Федресурса.

Подробности о прохождении процедуры в Тюменской области можно узнать по телефону 8-932-482-75-67, центр "Мой бизнес", ул. Грибоедова 2

Сайт www.iato.ru