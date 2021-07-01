В Тюмени на 47 % вырос спрос на ипотеки

С 1 июля в России начинают действовать новые правила получения льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках.

Теперь процентная ставка по жилищному кредиту составит 7% годовых, а максимальный размер займа не должен будет превышать 3 млн рублей. Оформить ипотеку на льготных условиях можно до 1 июля 2022 года.

В Тюменской области продолжает сохраняться положительная динамика ипотечного кредитования. По состоянию на 1 мая выдано 9 527 кредитов, это на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А общий объем кредитования составляет почти 24 млрд рублей (это на 73% выше, чем за аналогичный период прошлого года).

Большим спросом в Тюменской области также пользуется и льготная ипотека по ставке 6,5%. По состоянию на 24 июня 2021 года с начала действия программы выдано 18,652 тысяч льготных кредитов на сумму 51,956 млрд рублей.

Одновременно с новыми правилами получения льготной ипотеки расширяются условия программы семейной ипотеки. Теперь ссуду под 6% годовых смогут получить родители с одним ребёнком, если он родился после 1 января 2018 года, сообщили в Главном управлении строительства.