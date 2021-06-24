14 новых автобусных маршрутов появилось в Тюмени в 2020 году

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За 2020 год протяжённость сети общественного транспорта увеличилась на 37 км, появилось 14 новых маршрутов и 57 новых остановочных пунктов, в том числе "умные остановки", оборудованные дополнительными функциями для комфортного ожидания общественного транспорта. Об этом глава города Руслан Кухарук рассказал депутатам гордумы.

Благодаря постоянно обновляемому автопарку средний возраст автобусов уже несколько лет удерживается в пределах 4,5 года. Также растет доля автобусов особо большого, большого и среднего класса – сегодня она превышает 60 %. Для удобства пассажиров откорректировано 814 графиков движения автобусов.

2020 год выдался сложным для транспортной системы. В период пандемии пассажиропоток был снижен на 33 % - пришлось сократить и количество рейсов. Сейчас городской транспорт Тюмени работает в полную силу. Ежедневно на линию выходит более 1100 автобусов, сообщает горадминистрация.