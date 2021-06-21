В Тюменской гордуме рассмотрели итоги инициативного бюджетирования

С итогами инициативного бюджетирования за 2020 год ознакомились депутаты Тюменской городской думы на заседании комиссии по экономическому развитию и бюджету. О том, что практика реализации проектов инициативных горожан применяется в областном центре второй год, напомнил глава городского департамента финансов Андрей Пилипчук. Ежегодно на эти цели выделяется 10 млн рублей.

В 2020 году из 27 поступивших в администрацию города инициатив по итогам экспертизы и голосования на портале "Я решаю!" реализовано 10 проектов. "Большинство проектов относилось к устройству спортивных и детских площадок, мест для выгула домашних животных, к созданию ландшафтных композиций, а также архитектурных объектов", - рассказал он. Участие в голосовании приняли шесть с половиной тысяч тюменцев. В настоящее время работы на всех объектах уже завершились. В 2021 году конкурс прошли восемь инициатив, на их реализацию потребуется около 10 млн рублей.

С 2021 года в Устав Тюмени введен новый порядок выдвижения, внесения, рассмотрения и конкурсного отбора инициативных проектов. Однако, как уточнил Андрей Пилипчук, понравившаяся тюменцам практика была сохранена, а основные требования остались прежними: проект должен быть направлен на решение конкретной проблемы местного значения. "Объекты и земельные участки под ними должны находиться в муниципальной собственности, а срок реализации проекта не должен превышать один год", - подчеркнул он.

Депутат Екатерина Вешкурцева поинтересовалась, планируется ли увеличение бюджетных средств на эти цели в 2022 году. На это Андрей Пилипчук заметил, что суммы можно увеличивать, но, по его мнению, в этом случае может исчезнуть соревновательный момент конкурса.

Председатель постоянной комиссии Оксана Величко считает, что сумма, выделяемая на реализацию инициативных проектов, может быть увеличена. "Запрос общества на это есть, - уверена она. - Инициативным бюджетированием мы занимаемся второй год, а это активное взаимодействие между властью и обществом".