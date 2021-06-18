На фестивале "Покупай тюменское" пройдет дегустация продукции "Золотые луга"

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Фестиваль "Покупай тюменское" проходит в Тюмени. В числе участников – один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири АО "Золотые луга".

Гостей фестиваля приглашают на дегустацию 18 июня с 14:00 до 20:00 и 19 июня с 12:00 до 18:00. Тюменцам предложат оценить продукцию местных производителей, в том числе торговых марок "Золотые луга" и "Живи здорОво!": молочные продукты, кисломолочные напитки, творог, сыры.

Стоит отметить, что компания уделяет большое внимание качеству: вся продукция производится по выверенным технологиям, без добавления консервантов и искусственных добавок. На предприятии сохраняют традиции производства, внедряя при этом современные технологии, чтобы обеспечить безопасность и качество продуктов.

Фестиваль "Покупай тюменское" проходит в гипермаркете "Лента" по адресу ул. Алебашевская, 19. Покупатели смогут продегустировать и другую продукцию тюменских производителей: колбасы и мясные полуфабрикаты, напитки. А также познакомиться с местным ассортиментом бакалеи. Также гости примут участие в конкурсах и получат приятные и полезные подарки. С адресами и временем проведения фестивалей можно подробнее ознакомится на сайте.

"Наша компания уже много лет поддерживает проект "Покупай тюменское!", активно принимает участие в мероприятиях, конкурсах, ярмарках и дегустациях. Радует, что эта инициатива из небольшой акции выросла в крупнейшее торгово-производственное движение региона. Проект дает возможность познакомиться с местными производителями, а мы в свою очередь получаем обратную связь от потребителей и выстраиваем доверительный диалог с ними. Это дает мотивацию развиваться, держать высокий уровень качества производимой продукции", - прокомментировала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Отметим, съемочная группа проекта "Покупай тюменское!" совсем недавно побывала на предприятии "Золотые луга" и готовится познакомить с местным производителем поближе.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.